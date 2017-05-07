Судебные приставы Анучинского района взыскали с администрации сельского поселения 600 тысяч рублей
В отделе судебных приставов по Анучинскому району на исполнении находились 12 исполнительных производств в отношении Анучинского сельского поселения о создании условий для забора воды из источников наружного водоснабжения в целях оперативного пожаротушения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.
Поскольку требования исполнительных документов не были выполнены в установленный срок, судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей по каждому исполнительному производству. В общей сложности сумма исполнительского сбора составила 600 тысяч рублей.
В ходе одного из заседаний Думы Анучинского района, на котором присутствовала начальник отдела судебных приставов по Анучинскому району Галина Барабаш, администрацией Анучинского района было принято решение о выделении средств на выплату денежного взыскания за неисполнение судебных решений.
Исполнительский сбор должником выплачен в полном объеме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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