Театрализованное шествие готовят горожане в подарок Владивостоку

Одним из самых ярких мероприятий в рамках празднования 158-го дня рождения Владивостока станет театрализованное шествие горожан по улице Светланской 30 июня. Принять участие в шествии могут трудовые коллективы, семьи с детьми и все желающие.

Как сообщили в администрации города, праздничное шествие начнется в 11 часов. По главной улице Владивостока пройдут тематические колонны предприятий и организаций из разных районов города. Девизом праздника в этом году станет «День Владивостока – яркий праздник!».

В оформлении колонн организаторы предлагают использовать символику города или коллектива, а также музыкальное оформление. Основным пожеланием ко всем участникам массового театрализованного шествия станет наличие концепции своей колонны: она должна быть понятна зрителями, включать яркие насыщенные цвета или один цвет, создавать единый стиль поведения для каждого участника.

Количество участников шествия не ограничено. Для участия необходимо подать заявку установленного образца на e-mail e.rozhkova@pmvl.ru. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8-(914)-661-01-96.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]