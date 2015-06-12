Анонс на 16 июня

16 июня во Владивостоке в 19.00 в кинозале ЦСИ «Заря» участники дуэта художников SASHAPASHA проведут лекцию и продолжат свое исследование темы человеческой памяти и трагической истории ГУЛАГа. Вход свободный.

16 июня во Владивостоке состоится массовый 5-километровый заплыв вокруг мыса Басаргина. Приезд участников запланирован на 9.00, старт с пляжа бухты Соболь в 11.30.

16 июня г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Начало в 10.00. Первый этап Чемпионата г. Владивостока по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

16-17 июня пригород г. Владивостока. Чемпионат и первенство г. Владивостока по спортивному ориентированию, посвященное Дню основания города.

16-17 июня г. Уссурийск, с/к «Локомотив» (ул. Слободская, 6). Открытый Кубок Приморского края по настольному теннису. Начало в 10.00.

16 июня — Международный день семейных денежных переводов.

16 июня — Международный день африканского ребенка (День защиты детей Африки).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]