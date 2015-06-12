Анонс на 16 июня
16 июня во Владивостоке в 19.00 в кинозале ЦСИ «Заря» участники дуэта художников SASHAPASHA проведут лекцию и продолжат свое исследование темы человеческой памяти и трагической истории ГУЛАГа. Вход свободный.
16 июня во Владивостоке состоится массовый 5-километровый заплыв вокруг мыса Басаргина. Приезд участников запланирован на 9.00, старт с пляжа бухты Соболь в 11.30.
16 июня г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Начало в 10.00. Первый этап Чемпионата г. Владивостока по шоссейно-кольцевым мотогонкам.
16-17 июня пригород г. Владивостока. Чемпионат и первенство г. Владивостока по спортивному ориентированию, посвященное Дню основания города.
16-17 июня г. Уссурийск, с/к «Локомотив» (ул. Слободская, 6). Открытый Кубок Приморского края по настольному теннису. Начало в 10.00.
16 июня — Международный день семейных денежных переводов.
16 июня — Международный день африканского ребенка (День защиты детей Африки).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
09.06.2018 Анонс на 10 июня
-
08.06.2018 Анонс на 9 июня
-
17.06.2017 Анонс на 18 июня
-
25.06.2016 Анонс на 26 июня
-
24.06.2016 Анонс на 25 июня
-
12.06.2015 Анонс на 13 июня
Добавить комментарий