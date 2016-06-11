Анонс на 17 июня
17 июня во Владивосток приедет президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. Она проведет лекции для учителей, библиотекарей и школьников о проекте «Всероссийская школьная летопись». «Всероссийская школьная летопись» – образовательный проект, в рамках которого школьникам под руководством классного руководителя предлагается попробовать себя в роли писателей: создать и издать книгу своего класса.
17 июня г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Второй этап любительских соревнований по автогонкам «Змеинка Тайм Атак». Начало в 10.00.
17 июня — День медицинского работника (День медика).
17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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