В полиции рассказали, как во Владивостоке разгромили дерзкую банду "21"

В начале ХХ века темпы роста уголовной преступности в России неуклонно росли. Первые девять лет ХХ века ежегодный прирост преступности в стране составлял 7%. В 1913 году было зарегистрировано 3,5 миллиона преступлений при населении страны в 159 миллионов человек. Положение усугублялось слабой постановкой розыскного дела. По данным Министерства юстиции, ежегодно 31% всех следствий по уголовным делам прекращались из-за низкого уровня розыскной работы, проводившейся полицией. Возникла необходимость в создании специальных органов, которые занимались бы оперативно-розыскной работой или розыском при расследовании уголовных преступлений.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, сыскное отделение (уголовный розыск) в полиции Владивостока появилось в начале 1909 года. Становление его протекало непросто. Полицмейстер, понимая важность нового подразделения, предложил управе выделить для него отдельное помещение, но ему отказали. Но здесь вмешался военный губернатор, который настоял на своем.

Поначалу сыскное отделение разместили на Северо-Суйфунской улице, а в годы гражданской войны перевели на Пушкинскую.

Начальник сыскного отделения приморской полиции Михаил Мерцалов происходил из потомственных дворян Иркутской губернии, окончил Иркутское сельскохозяйственное училище, но в Сибири о нем шла слава как о талантливом следователе.

В гражданскую войну бывший начальник Иркутской уголовной полиции оказался на Дальнем Востоке. В Благовещенске и Никольске-Уссурийском (ныне город Уссурийск) он с успехом возглавил борьбу с уголовниками.

Когда Михаил Мерцалов переехал во Владивосток, весь город держала в страхе банда, сделавшая своим именем название карточной игры "21". Эту цифру-автограф ее члены оставляли на местах своих разбоев и грабежей. С бандитами не могла справиться ни одна из властей, сменявших друг друга в Приморье. Бандиты были неуловимы. Михаил Мерцалов твердо решил положить банде конец, хотя мало кто из его новых сослуживцев мог поверить, что этот невысокий человек с простодушным лицом может добиться успеха в таком сложном деле. И все же благодаря Михаилу Александровичу банда была уничтожена.

Вместе с последними отрядами белых Мерцалов уехал из Владивостока в Шанхай, где продолжил борьбу с преступным миром.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]