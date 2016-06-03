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Приморье – в тройке лидеров по добыче минтая

Приморье – в тройке лидеров по добыче минтая

Приморские рыбаки добыли более 243 тысяч тонн минтая в зимне-весенний период 2018 года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Эти данные были озвучены на заседании Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета, на котором подвели итоги охотоморской минтаевой путины сезона «А».

Всего в январе-начале апреля в Охотском море было добыто почти 825 тысяч тонн минтая. Основной вклад внесли рыбаки Камчатки, Приморья и Сахалина. На промысле минтая работало 69 судов 17 предприятий Приморского края. Доля которых в общем улове составила более 243 тысяч тонн минтая.

Между тем, по сравнению с прошлым годом, показатель уменьшился. Специалисты связывают это с погодными условиями, ледовой обстановкой, меньшим количеством судов на промысле и приловом молоди.

Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова рыбы и морепродуктов обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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