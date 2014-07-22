Более 500 тысяч тонн овощей и картофеля предстоит собрать в Приморье

План по уборке всех сельскохозяйственных культур должен быть выполнен в оптимальные агротехнические сроки, заявлено на селекторном совещании в администрации края. Такое поручение было дано приморским аграриям, так как экспорт продукции сельского хозяйства является одной из важнейших стратегических задач страны.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, уборка ранних зерновых начнется в крае в середине июня. Крестьянам предстоит убрать почти 38,5 тысяч гектаров пшеницы, овса и ячменя, а также 41,5 тысяч гектаров кукурузы.

Массовая уборка овощей и картофеля начнется в конце августа. В хозяйствах всех категорий предстоит собрать 350 тысяч тонн картофеля и 155 тысяч тонн овощей.

Кроме того, сельхозпроизводители намерены собрать 388 тысяч тонн сои и не менее 32 тысяч тонн риса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]