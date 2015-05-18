Центр Владивостока освобождают от павильонов с кебабами и хот-догами
15 июня во Владивостоке проходит демонтаж незаконных торговых объектов и точек питания на улице Адмирала Фокина. Под снос пошли девять незаконных объектов.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города, собственников предупредили о том, что они должны убрать ларьки самостоятельно, но этого не было сделано в срок. Теперь демонтажем занялись специалисты, павильоны будут вывезены на площадку для временного хранения.
Отметим, что во Владивостоке специалисты различных структурных подразделений городской администрации ежедневно выявляют незаконные объекты – это гаражи, торговые павильоны, лотки и палатки. Под снос также попадают шлагбаумы, рекламные конструкции и заборы.
Благодаря работе по демонтажу незаконных объектов городские территории становятся более чистыми и благоустроенными. Борьба с хаотичным размещением торговых и коммерческих объектов важна ещё и для наведения порядка в сфере потребительского рынка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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