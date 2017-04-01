Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
16 футболок с символикой кубка Чемпионата мира по футболу 2018 изъяли при проведении совместного оперативно-розыскного мероприятия сотрудники Владивостокской таможни и Управления МВД России по г. Владивостоку.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВФУ, в одном из павильонов торгового центра Владивостока таможенники и полицейские обнаружили в розничной продаже синие, белые и серые мужские футболки (с ярлыками турецкого производства) с изображение кубка FIFA-2018. Маркировка на футболках сходна до степени смешения с охраняемым товарным знаком Чемпионата мира по футболу 2018.
Благодаря взаимодействию владивостокских таможенников с представителем правообладателя оперативно получена предварительная информация, что футболки низкого качества и обладают признаками контрафактности.
Изъятая продукция отправлена на экспертизу, после которой будет решен вопрос о возбуждении в отношении фирмы-продавца дела об административном правонарушении.
Справка:
Контролирующие органы проводят мероприятия по выявлению контрафактных товаров, маркированных символикой Чемпионата мира по футболу 2018. Контрафактные товары Владивостокская таможня выявляет как самостоятельно, так и совместно с органами полиции, на границе и внутри страны.
Всего в 2018 году Владивостокская таможня выявила 6683 единицы контрафактной продукции, маркированной товарным знаком Чемпионата мира по футболу 2018.
Административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака предусмотрена ст. 14.10 ч. 1 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией товара.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.05.2018 Медиавизит Кубка чемпионата мира по футболу FIFA в студию ГТРК «Владивосток»
-
02.05.2018 3 мая Кубок FIFA нанесет визит в ГТРК "Владивосток"
-
01.05.2018 Кубок FIFA 2018 во Владивостоке
-
02.05.2018 Анонс на 3 мая
-
18.04.2018 Приморские заключенные увидят матчи Чемпионата мира по футболу
-
01.04.2017 В Приморье задержали 4,5 тонны контрафактных игрушек с символикой FIFA
Добавить комментарий