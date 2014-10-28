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Чемпионат мира по футболу смотрят даже в исправительных колониях

Чемпионат мира по футболу смотрят даже в исправительных колониях

Фото: bezformata.ru

Сотрудники исправительных колоний в Приморье организовали спорткафе, где заключенные в записи могут смотреть игры чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Матчи транслируются ночью, поэтому сотрудники учреждения их записывают. Затем по кабельному телевидению показывают в спорткафе и отрядах.

Спорткафе открыты практически во всех исправительных колониях Приморского края. В кафе установлен телевизор, на стенах висят фотографии известных футболистов и расписание игр чемпионата. Болельщикам предлагают свежие салаты, натуральные соки и блюда из продукции, изготавливаемой учреждениями.

Кроме того, для заключенных в колониях Приморья проходят семинары об истории мирового футбола и известных футболистах. Они играют в футбол, участвуют в конкурсах на лучший плакат и речевку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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