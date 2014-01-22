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Во Владивостоке перед судом предстанет посредник в схеме наркоманских «закладок»

Во Владивостоке перед судом предстанет посредник в схеме наркоманских «закладок»

Фото: Весь Кривой Рог

Заместителем прокурора Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Виолетту Дорожкину, фигурант, не имея легального источника дохода и нуждаясь в денежных средствах, решил продавать наркотические вещества с целью улучшения своего материального положения.

В феврале текущего года, посредством сети Интернет незаконно приобрел наркотические вещество – героин стоимость 2 тыс. рублей, которое было передано ему продавцом в виде «закладки» возле жилого дома по ул. Станюковича в г. Владивостоке. Отыскав наркотическое вещество, он позвонил своему знакомому и предложил ему приобрести у него указанный наркотик за 2,5 тыс. рублей. Встретившись со своим знакомым, злоумышленник незаконно сбыл наркотическое средство, при этом он не знал, что покупатель действует в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

Получив за наркотическое вещество денежные средства, фигурант попытался с места преступления скрыться, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов и вскоре признался в содеянном.

В ходе следствия по факту сбыта неустановленным лицом наркотического вещества в виде «закладки» возбуждено уголовное дело, обстоятельства которого выясняются.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу. За содеянное обвиняемому грозит наказание от 4 до 8 лет лишения свободы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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