Суд арестовал "приморские" активы братьев Магомедовых

Акции входящих в группу «Сумма» ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (Fesco) и ЗАО «Портофлот» (Санкт-Петербург) арестованы в рамках уголовного дела в отношении братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, передает корр. ТАСС из Мосгорсуда, где сегодня проходило заседание по жалобе адвокатов на арест ценных бумаг 13 компаний, входящих в «Сумму». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на morvesti.ru.

«Как следует из материалов дела, в Мосгорсуд поступила жалоба на арест акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» и ЗАО «Портофлот», входящих в группу «Сумма», - сказал судья.

28 апреля Преображенский суд Москвы арестовал акции 13 компаний, входящих в группу «Сумма». Данное решение было обжаловано и назначено на 14 июня к рассмотрению в Мосгорсуде, однако сторона защиты отозвала жалобу.

31 марта Тверской суд арестовал братьев Магомедовых и Артура Максидова на два месяца. Братьям вменяется организация преступного сообщества, хищение 2,5 млрд рублей, а экс-глава компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Максидов обвиняется в хищении более 668 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на банковские счета Магомедовых и на изъятые у них в ходе обысков денежные средства наложен арест. Также был наложен обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]