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Телефонный террорист «заминировал» офис фирмы в торговом порту Владивостока

Телефонный террорист «заминировал» офис фирмы в торговом порту Владивостока

Фото: Эксперт

Сотрудники полиции устанавливают личность телефонного хулигана, сообщившего о взрывном устройстве на территории Владивостокского морского торгового порта. Злоумышленник несколько раз позвонил в одну из крупных транспортных компаний и предупредил о возможном взрыве.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, сотрудники крупной транспортной компании сообщили в полицию о звонках от неизвестного гражданина с информацией о заминировании офисного здания на территории Владивостокского морского торгового порта на улице Калинина.

По их словам, нетрезвый хулиган несколько раз позвонил на телефон фирмы и сообщил, что в одном из помещений на территории порта заложено взрывное устройство.

Сотрудники предприятия передали поступившую информацию стражам порядка, а также указали номер звонившего. Полицейские не обнаружили в здании компании взрывных устройств и приступили к поискам подозреваемого в хулиганских действиях.

За ложное сообщение о планируем акте терроризма телефонному хулигану грозит не только крупный штраф и уголовная ответственность.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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