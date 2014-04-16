Телефонный террорист «заминировал» офис фирмы в торговом порту Владивостока
Сотрудники полиции устанавливают личность телефонного хулигана, сообщившего о взрывном устройстве на территории Владивостокского морского торгового порта. Злоумышленник несколько раз позвонил в одну из крупных транспортных компаний и предупредил о возможном взрыве.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, сотрудники крупной транспортной компании сообщили в полицию о звонках от неизвестного гражданина с информацией о заминировании офисного здания на территории Владивостокского морского торгового порта на улице Калинина.
По их словам, нетрезвый хулиган несколько раз позвонил на телефон фирмы и сообщил, что в одном из помещений на территории порта заложено взрывное устройство.
Сотрудники предприятия передали поступившую информацию стражам порядка, а также указали номер звонившего. Полицейские не обнаружили в здании компании взрывных устройств и приступили к поискам подозреваемого в хулиганских действиях.
За ложное сообщение о планируем акте терроризма телефонному хулигану грозит не только крупный штраф и уголовная ответственность.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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