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Во Владивостоке на улице Пушкинской ограничат движение автотранспорта

Во Владивостоке на улице Пушкинской ограничат движение автотранспорта

16 июня во Владивостоке будет временно ограничено движение и парковка транспортных средств на улице Пушкинской. Это связано с проведением мероприятия, посвященного празднованию 100-летия со дня основания инженерного образования на Дальнем Востоке.

Как сообщили в управлении по делам молодежи администрации города, движение и парковка транспорта будут ограничены на участке от дома № 14 до дома № 25а на улице Пушкинской с 07.30 до 16.00 часов.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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