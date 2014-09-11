Во Владивостоке на улице Пушкинской ограничат движение автотранспорта
16 июня во Владивостоке будет временно ограничено движение и парковка транспортных средств на улице Пушкинской. Это связано с проведением мероприятия, посвященного празднованию 100-летия со дня основания инженерного образования на Дальнем Востоке.
Как сообщили в управлении по делам молодежи администрации города, движение и парковка транспорта будут ограничены на участке от дома № 14 до дома № 25а на улице Пушкинской с 07.30 до 16.00 часов.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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