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Во Владивостоке прошла встреча законодателей и делегации Конфедерации торгово-промышленных палат АТР. Видеорепортаж Андрея Мозгового

В Думе города Владивостока прошла встреча законодателей краевого центра и делегации Конфедерации торгово-промышленных палат Азиатско-Тихоокеанского региона. Руководители деловых ассоциаций и видные предприниматели стран АТР оценили состояние и перспективы инвестиционного сотрудничества.

Руководители торговых палат АТР впервые приехали во Владивосток. Возглавил делегацию президент Конфедерации Джемал Инаишвили. Взаимодействие с бизнес сообществом стран АТР представляет практический интерес для российского бизнеса и в первую очередь для предпринимателей Приморья.

Джемал Инаишвили, президент Конфедерации торгово-промышленных палат АТР: «Наша цель: приехать, посмотреть и ближе ознакомиться с теми огромными возможностями, которыми реально располагает Дальний Восток России. Так что у Владивостока и у вашего края огромные перспективы».

Сегодня Владивосток становиться стартовой площадкой для реализации значимых как для краевого центра, так и для Приморского края инвестиционных проектов. Участникам делегации презентовали инвестиционные возможности Владивостока.

Андрей Брик, председатель Думы г. Владивостока: «Сегодня доверие между бизнесменами должно быть чем-то гарантировано. Так вот этот приезд торгово-промышленных палат из АТР — это еще раз шаг к доверию и взаимодействию. Для нас это очень важно. Мы всегда поддерживаем, говорим, вы всегда приезжайте, мы всегда открыты. Но, тем не менее, мы хотим, чтобы нас уважали, уважали наши законы, работали на нашей территории. Одним словом, взаимодействие, дружба между странами на первом месте. И бизнес, конечно, очень важен».

Встреча прошла плодотворно и придала новый импульс развитию взаимовыгодных межрегиональных связей в регионе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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