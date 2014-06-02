Начало новой недели в Приморье будет дождливым

Начало следующей недели жителей и гостей Приморского края и его столицы не порадует солнечной погодой. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", со стороны Китая к Приморью подойдёт углубляющийся циклон, фронтальные разделы которого обусловят в крае преимущественно облачную, временами с дождём погоду. Ночная температура в пределах +10…+18 °C, на востоке +4…+9 °C. Днём максимальная температура +18…+25 °C, на побережье +11…+17 °C.

Во Владивостоке облачно, туман, морось, временами переходящая в дождь. Температура воздуха ночью +9…+12 °C, днём 12…+15 °C.

К середине недели возможно прояснение и повышение температуры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]