Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:10
  0

Начало новой недели в Приморье будет дождливым

Начало новой недели в Приморье будет дождливым

Начало следующей недели жителей и гостей Приморского края и его столицы не порадует солнечной погодой. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", со стороны Китая к Приморью подойдёт углубляющийся циклон, фронтальные разделы которого обусловят в крае преимущественно облачную, временами с дождём погоду. Ночная температура в пределах +10…+18 °C, на востоке +4…+9 °C. Днём максимальная температура +18…+25 °C, на побережье +11…+17 °C.

Во Владивостоке облачно, туман, морось, временами переходящая в дождь. Температура воздуха ночью +9…+12 °C, днём 12…+15 °C.

К середине недели возможно прояснение и повышение температуры.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря