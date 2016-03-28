Движение через Первую речку на дороге Раздольное—Хасан будет идти по временному мосту

Движение транспорта через Первую речку на дороге Раздольное—Хасан в Надеждинском районе запустили по временному мосту.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, перевод движения позволит начать демонтаж поврежденного в результате прошлогоднего паводка аварийного моста.

Для обеспечения безопасности движения временный мост оборудован леерами. На подходах к нему установили предупреждающие знаки и блоки, покрытые светоотражающей краской. В ближайшее время строители начнут демонтаж старого аварийного сооружения, на месте которого построят новый мост длиной 96 метров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]