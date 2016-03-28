Движение через Первую речку на дороге Раздольное—Хасан будет идти по временному мосту
Движение транспорта через Первую речку на дороге Раздольное—Хасан в Надеждинском районе запустили по временному мосту.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, перевод движения позволит начать демонтаж поврежденного в результате прошлогоднего паводка аварийного моста.
Для обеспечения безопасности движения временный мост оборудован леерами. На подходах к нему установили предупреждающие знаки и блоки, покрытые светоотражающей краской. В ближайшее время строители начнут демонтаж старого аварийного сооружения, на месте которого построят новый мост длиной 96 метров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
05.06.2018 Движение через Первую речку пустят по временному мосту
-
29.07.2016 Дорожники Приморья приступили к демонтажу аварийного моста на трассе Уссурийск-Пограничный
-
22.07.2016 Движение по трассе Уссурийск-Пограничный пустят по временному мосту
-
28.03.2016 Движение по временному мосту в Новолитовске запустят в мае
-
08.08.2017 Восстановлено движение на участке дороги Раздольное–Хасан
-
02.05.2017 Временный мост открыт в Чугуевском районе Приморья
Добавить комментарий