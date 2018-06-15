16 криминальных переводов за рубеж на сумму 30 млн. руб. совершил житель Владивостока

Незаконные финансовые операции на сумму 30 миллионов рублей выявила Дальневосточная оперативная таможня. Как сообщает "Вест: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВТУ, 16 криминальных переводов иностранной валюты за рубеж совершил житель Владивостока за вознаграждение. Преступление выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Иностранную валюту, полученную от неизвестного гражданина, мужчина переводил на счета иностранных компаний, используя недействительные документы на поставку в Россию автомобильных запчастей и строительных материалов. В Японию, Китай и Республику Корея, в счет предполагаемых поставок, он перевел за год 30 млн рублей в долларах США и японских йенах. Однако ввоз товара в Россию не осуществлялся. А злоумышленник за каждый перевод получал вознаграждение от трех до пяти тысяч рублей.

За незаконный перевод за границу денежных средств в крупном размере с использованием подложных документов ДВОТ возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Нарушителя закона ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Справка:

В соответствии со статьей 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» деяние признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно переведенных за границу денежных средств превышает девять миллионов рублей.

За пять месяцев 2018 года ДВОТ возбуждено три уголовных дела в отношении пяти россиян по фактам незаконного вывода иностранной валюты за границу на общую сумму 193,3 млн рублей. Все преступления выявлены в результате оперативно-розыскной деятельности сотрудников ДВОТ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]