В Приморье пропал мужчина
Сергей Савчук, 1982 г.р., проживающий в г. Уссурийске 05.06.2018г. ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпоиск".
Приметы: на вид 35 лет, рост 175-180 см., худощавого телосложения, волос коротко стрижен, глаза серые, зубы частично отсутствуют.
Был одет: серая кофта с вырезом на горле, трико синее, кроссовки синие с белыми полосами по бокам.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Сергея Савчука, просьба позвонить по телефонам: 8 (4234) 32 – 30 – 31 - ОВД России по г. Уссурийску или 02, 102 – полиция 8 914 721 22 32, 8 924 248 89 42 – волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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