«Объединяя Дальний Восток» — так называется проект, в рамках которого краевая картинная галерея знакомит приморцев с творчеством дальневосточных художников. В залах на Партизанском проспекте открылась выставка работ известного хабаровского мастера Александра Лепетухина.

Александр Лепетухин — крупнейший художник-график, живописец и один из известнейших литераторов Дальнего Востока. Два года назад он ушел из жизни, но... «Путь продолжается» назвали выставку, посвященную его юбилею. 2 мая ему исполнилось бы 70. Творческое наследие мастера огромно, он писал большими тематическими сериями.

Владимир Петухов, зам директора Приморской государственной картинной галереи по просветительской работе: «Большинство работ этой выставки относится к циклу «Путь». Цикл «Путь» занял в биографии художника не одно 10-летие. Александр Петрович хотел посвятить 3,5 года этой работе, связывая с 3,5 годами земной проповеди Христа. Но прошло 3,5 года, и работа не остановилась, а продолжалась на протяжении многих десятков лет».

В итоге для живописно-графического цикла «Путь» Александр Лепетухин создал более 300 работ. Во Владивосток привезли 57 – картины читаются, словно страницы Евангелия: «Вифлеемская звезда», «Моление о чаше», «Ночь предательства», диптих «Распятие». К теме христианства художник пришел уже в зрелом возрасте, после увлечения греческой и славянской мифологией. В 50 лет покрестился и стал православным прихожанином.

Наталья Лепетухина, вдова художника: «Ему стало интересно, как эти законы христианские православные могут подействовать на творческую личность. То есть он вставал с утра, обязательно читал Евангелие, и то, что ему приходило, какие-то образы, откровения, он рисовал».

Беседу Христа с Иоанном художник назвал «Разговор о главном». Название работы символично: таким же важным разговором со зрителем для Александра Лепетухина была тема библейских истин. И таким же духовным учителем Александр Петрович был для своих студентов в Хабаровском педагогическом институте, где преподавал много лет.

Надежда Прантенко, главный хранитель Приморской государственной картинной галереи: «Мало того, многие наши студенты и наши нынешние художники обучались на худграфе, он там преподавал. Самое главное, конечно, у нас нет его работ, но после этой выставки несколько — одна живописная и несколько графических — будут в фондах ПГКГ».

Заслуженный художник России, Александр Лепетухин был лидером книжной иллюстрации на Дальнем Востоке, писал эссе и очерки. Его «Хехцирские сказки» удостоены Всероссийской литературной премии имени Петра Ершова. С приморскими художниками этого удивительного хабаровчанина связывала теплая дружба. Во Владивостоке не раз проходили его выставки. И новая, в залах на Партизанском проспекте, продолжает путь мастера в памяти коллег и зрителей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]