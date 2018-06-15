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«Горячие» девушки и дрифт: во Владивостоке записали впечатляющее видео

«Горячие» девушки и дрифт: во Владивостоке записали впечатляющее видео

@dpskontrol_125rus опубликовал видеоролик, записанный на втором этапе «Народного дрифта», который прошёл на картодроме «Змеинка» в краевом центре Приморья в субботу, 2 июня.

Всего в этой тренировке приняли участие 24 пилота. Первый этап «Народного дрифта» прошел 5 мая и собрал 13 участников. Организаторы планируют провести третий тур в июле и рассчитывают, что количество пилотов также возрастет, сообщают "Вести:Приморье со ссылкой на VL.ru.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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