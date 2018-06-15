«Горячие» девушки и дрифт: во Владивостоке записали впечатляющее видео

@dpskontrol_125rus опубликовал видеоролик, записанный на втором этапе «Народного дрифта», который прошёл на картодроме «Змеинка» в краевом центре Приморья в субботу, 2 июня.

Всего в этой тренировке приняли участие 24 пилота. Первый этап «Народного дрифта» прошел 5 мая и собрал 13 участников. Организаторы планируют провести третий тур в июле и рассчитывают, что количество пилотов также возрастет, сообщают "Вести:Приморье со ссылкой на VL.ru.

Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) 14 Июн 2018 в 8:59 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]