Огромная яма недалеко от Золотого моста во Владивостоке погубила десяток автомобилей
Во Владивостоке на улице Калинина по пути с моста через бухту Золотой Рог в сторону «Зеленого острова» образовалась глубокая яма. Она возникла из-за провала канализационного колодца под дорожное покрытие.
«По правой полосе образовался внушительный портал в ад, который за сегодняшний вечер погубил около десятка автомобилей», — "Вести:Приморье" цитируют сообщение инстаграм-паблика «Экипажи ДПС».
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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