Огромная яма недалеко от Золотого моста во Владивостоке погубила десяток автомобилей

Во Владивостоке на улице Калинина по пути с моста через бухту Золотой Рог в сторону «Зеленого острова» образовалась глубокая яма. Она возникла из-за провала канализационного колодца под дорожное покрытие.

«По правой полосе образовался внушительный портал в ад, который за сегодняшний вечер погубил около десятка автомобилей», — "Вести:Приморье" цитируют сообщение инстаграм-паблика «Экипажи ДПС».

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]