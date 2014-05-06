Во Владивостоке лимузин застрял на узкой дороге

Путешествие по «глубинке» Первомайского района Владивостока обернулось неприятностями для многометрового автомобиля.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @«Экипажи ДПС», при попытке повернуть на узкой дороге в районе улицы 2-я Промышленная длинный автомобиль просто застрял.

О пострадавших в этом ДТП не сообщается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]