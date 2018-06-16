Автокран встал на дыбы в Приморье
Необычное ДТП произошло 14 июня на железнодорожной станции Артем-1 под Владивостоком.
Как сообщают "Вести:Приморье" @dps_control, во время работ с грузом по какой-то причине автокран «встал на дыбы».
О пострадавших не сообщается.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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