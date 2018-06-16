Автокран встал на дыбы в Приморье

Необычное ДТП произошло 14 июня на железнодорожной станции Артем-1 под Владивостоком.

Как сообщают "Вести:Приморье" @dps_control, во время работ с грузом по какой-то причине автокран «встал на дыбы».

О пострадавших не сообщается.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]