Почти миллион рублей украли в ресторане в пригороде Владивостока
Кража произошла в кабинете директора ресторанного комплекса на Маковского во Владивостоке, куда проник неизвестный преступник. В ночное время вор по приставной лестнице поднялся с улицы на второй этаж, а затем отжал пластиковое окно и попал в помещение, где из стола руководителя похитил 950 000 рублей. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на vl.ru.
Несмотря на то, что комплекс находится под охраной, преступнику удалось беспрепятственно покинуть территорию и скрыться в неизвестном направлении.
Прибывшие утром по вызову стражи порядка осмотрели место происшествия и приступили к поискам подозреваемого в преступлении. По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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