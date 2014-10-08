Новости Общество Интересно

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:21
  0

Жители Приморья смогут увидеть уникальное астрономическое явление

Жители Приморья смогут увидеть уникальное астрономическое явление

Сближение молодой Луны и Венеры смогут увидеть жители России в субботу, 16 июня, сразу после захода солнца, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Интерфакс. Наилучшие условия для наблюдения сложатся на востоке Сибири и на Дальнем Востоке.

13 июня Луна прошла фазу новолуния, и сейчас молодой месяц растет, с 15 по 19 июня его можно наблюдать на вечернем небе. В субботу, 16 июня, произойдет вечернее сближение Луны и Венеры недалеко от рассеянного звездного скопления М 44 «Ясли» в созвездии Рак. Молодой серп луны и звезду будет разделять около 3 градусов. Помимо этого, можно будет увидеть пепельный свет внутри лунного полумесяца.

Сближение можно наблюдать на всей территории России сразу после захода солнца. Луна и Венера будут видны при ясной и безоблачной погоде до 19 июня по вечерам до 23:00.

 

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря