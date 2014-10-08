Жители Приморья смогут увидеть уникальное астрономическое явление
Сближение молодой Луны и Венеры смогут увидеть жители России в субботу, 16 июня, сразу после захода солнца, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Интерфакс. Наилучшие условия для наблюдения сложатся на востоке Сибири и на Дальнем Востоке.
13 июня Луна прошла фазу новолуния, и сейчас молодой месяц растет, с 15 по 19 июня его можно наблюдать на вечернем небе. В субботу, 16 июня, произойдет вечернее сближение Луны и Венеры недалеко от рассеянного звездного скопления М 44 «Ясли» в созвездии Рак. Молодой серп луны и звезду будет разделять около 3 градусов. Помимо этого, можно будет увидеть пепельный свет внутри лунного полумесяца.
Сближение можно наблюдать на всей территории России сразу после захода солнца. Луна и Венера будут видны при ясной и безоблачной погоде до 19 июня по вечерам до 23:00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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