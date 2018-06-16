Неизвестного молодого человека призывают спасти репутацию симпатичной администратора супермаркета (фото)

16 июня в магазине Фреш, расположенном в районе улицы Снеговая Падь во Владивостоке, администратору передали деньги для размена, она прошла через торговый зал к кассе. В момент прохождения по залу деньги (5000р) выпали из кармана.

Пропажу администратор заметила не сразу. Немного позже их подобрал неизвестный мужчина.

Недостача по вине администратора, но может быть все же есть совесть у парня. Такой пост размещен на @Экипажи ДПС.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]