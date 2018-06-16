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Поиски загадочно пропавшей женщины продолжаются в Артеме (фото)

Поиски загадочно пропавшей женщины продолжаются в Артеме (фото)

В городе Артем 11 дней не могут найти 40-летнюю Елену Шаповаловскую, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Дпс контроль 125rus.
5 июня Елена с собакой вышла на прогулку из дома по ул.Кирова и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 39-40 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волос крашенный в рыжевато-красный цвет, стрижка «Каскад» длиной до плеч.
Была одета: майка коричневого цвета, синие рваные джинсы, тапочки резиновые красного цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Елены,
просим позвонить по телефонам:
8(42337) 4-72-47- ОМВД России по г. Артем или 102 – полиция
8 914 721 22 32 – волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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