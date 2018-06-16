Поиски загадочно пропавшей женщины продолжаются в Артеме (фото)
В городе Артем 11 дней не могут найти 40-летнюю Елену Шаповаловскую, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Дпс контроль 125rus.
5 июня Елена с собакой вышла на прогулку из дома по ул.Кирова и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 39-40 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волос крашенный в рыжевато-красный цвет, стрижка «Каскад» длиной до плеч.
Была одета: майка коричневого цвета, синие рваные джинсы, тапочки резиновые красного цвета.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Елены,
просим позвонить по телефонам:
8(42337) 4-72-47- ОМВД России по г. Артем или 102 – полиция
8 914 721 22 32 – волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
05.06.2018 Во Владивостоке разыскивают Екатерину Кумец (фото)
-
02.03.2018 В Приморье пропала 15-летняя девушка
-
17.01.2018 Во Владивостоке пропала 14-летняя девочка
-
12.01.2018 В Приморье пропала 14-летняя девушка
-
25.11.2017 Во Владивостоке разыскивают 15-летнюю девушку
-
09.11.2017 В Приморье пропала молодая женщина
Добавить комментарий