Пьяный водитель X-trail накуролесил в "Первомайке" Владивостока
Вечером в субботу,16 июня, в районе улицы Вилкова во Владивостоке пьяный водитель X-trail двигался со стороны Спортивной, вылез на встречку и совершил столкновение с Toyota Mark 2, после чего скрылся в сторону улицы Черёмуховой, где совершил ещё одно ДТП и был задержан инспекторами ДПС. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на @Экипажи ДПС.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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