Пьяный водитель X-trail накуролесил в "Первомайке" Владивостока

Вечером в субботу,16 июня, в районе улицы Вилкова во Владивостоке пьяный водитель X-trail двигался со стороны Спортивной, вылез на встречку и совершил столкновение с Toyota Mark 2, после чего скрылся в сторону улицы Черёмуховой, где совершил ещё одно ДТП и был задержан инспекторами ДПС. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на @Экипажи ДПС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]