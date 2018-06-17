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Крушение черного джипа возле Фетисов-арены попало на камеру видеорегистратора

На выезде из Владивостока в районе Фетисов-арена водитель черного внедорожника проверил на прочность леерное ограждение, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на newsbpx24.tv.

Как утверждает автор этого видео, данный дорожный инцидент случился 13 июня в районе Сахарного ключа. Автомобилист двигался в сторону выезда из города, когда на встречной полосе водитель черного внедорожника не справился с управлением и полетел в леера. От удара машину закрутило вокруг своей оси. Все происходящее попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Судя по всему, причиной аварии стало превышение скорости автомобилистом. О пострадавших ничего не известно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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