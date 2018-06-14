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Десятки автомобилей попали в западню на Стрельникова во Владивостоке (видео)

Десятки автомобилей попали в западню на Стрельникова во Владивостоке (видео)

Более 35 автомобилей пострадали из-за последствий некачественного ремонта участка дороги по улице Стрельникова в районе дома №12. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на @dpskontrol_125rus.

«После замены проваленных колодцев были установлены плиты с новыми колодцами. Однако спустя время вокруг одной из плит дорожное покрытие осело, в результате одна из установленных плит из-за некачественно проведенных работ стала осыпаться, и выступающая арматура стала причиной массовых ДТП. На сегодняшний день пострадало около 36 автомобилей, повреждено 50 колес, не подлежащих восстановлению. Обращения местных жителей с просьбой в мэрию города и МУП «Дороги Владивостока» остаются без внимания, при этом, как стало известно, яма находится в некой очереди», — говорится в сообщении.
Автомобилистам в случае получения повреждений на этом участке рекомендуют не мириться с ситуацией, а приступать к активным действиям по возмещению ущерба.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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