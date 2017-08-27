50 домов Владивостока останутся без света в понедельник (список адресов)

В понедельник, 18 июня, во Владивостоке сотрудники МУПВ «ВПЭС» (электрические сети) проведут плановые ремонтные работы. Отключения электричества ожидаются в 50 домах города.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сервис «Отключения воды и света на VL.ru», плановые мероприятия продлятся с 09:00 до 17:00 в домах по следующим адресам:

Дальзаводская ул., 23, 25, 27, 31;

Вострецова ул., 6;

Овчинникова ул., 26, 28;

Снеговая ул., 13а;

Бородинская ул., 46/50;

Зеленая ул., 2, 3, 5, 7, 7а, 7-б;

Зеленый пер., 1, 3, 5;

Мечникова ул., 30, 32, 34, 36, 38;

Успенского ул., 100;

Шоссейная 1-я ул., 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 43, 41;

Находкинская ул., 17;

Хвойная ул., 5, 12, 10;

Калиновая ул., 14, 12, 3, 8, 5;

Маковского ул., 200а;

Авроровская ул., 24.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]