50 домов Владивостока останутся без света в понедельник (список адресов)
В понедельник, 18 июня, во Владивостоке сотрудники МУПВ «ВПЭС» (электрические сети) проведут плановые ремонтные работы. Отключения электричества ожидаются в 50 домах города.
Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сервис «Отключения воды и света на VL.ru», плановые мероприятия продлятся с 09:00 до 17:00 в домах по следующим адресам:
Дальзаводская ул., 23, 25, 27, 31;
Вострецова ул., 6;
Овчинникова ул., 26, 28;
Снеговая ул., 13а;
Бородинская ул., 46/50;
Зеленая ул., 2, 3, 5, 7, 7а, 7-б;
Зеленый пер., 1, 3, 5;
Мечникова ул., 30, 32, 34, 36, 38;
Успенского ул., 100;
Шоссейная 1-я ул., 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 43, 41;
Находкинская ул., 17;
Хвойная ул., 5, 12, 10;
Калиновая ул., 14, 12, 3, 8, 5;
Маковского ул., 200а;
Авроровская ул., 24.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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