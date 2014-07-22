В ночном ДТП на Вилкова пострадала девушка-водитель (фото)

В ночь на воскресенье, 17 июня, около 02:20 на улице Вилкова во Владивостоке столкнулись Suzuki Escudo и Toyota Prius. Один человек пострадал. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на vl.ru.

По предварительной информации, девушка на Suzuki Escudo двигалась со стороны Спортивной в направлении Запорожской. В то же время навстречу джипу двигался Toyota Prius. В районе дома № 15 на Вилкова один из автомобилей выехал на встречку – от удара Prius развернуло, а Escudo проехал несколько десятков метров и врезался в столб.

В аварии травмы получила девушка-водитель Escudo, прибывшие врачи доставили пострадавшую в больницу. Кто вышел на полосу встречного движения устанавливают сотрудники полиции. Поврежденные автомобили с места ДТП забрал эвакуатор.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]