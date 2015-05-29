Два микрорайона Владивостока последовательно останутся без холодной воды (список адресов)

19-20 июня во Владивостоке два крупных микрорайона останутся бзе холодного водоснабжения, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на оперативные службы.

Список отключаемых адресов:

19 июня с 09:00 по 20:00

Волочаевская ул. 25

Толстого ул. 27, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52

20 июня с 00:00 по 20:00

Борисенко, 35, 35а, 35/1, 35/2, 35/3, 40а, 42, 44, 52.

Сахалинская, 3, 4, 5, 8, 11а.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]