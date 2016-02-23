Массовое ДТП произошло на трассе Владивосток-Находка

Днем 17 июня в Приморье на трассе Владивосток- Находка недалеко от Шкотово в автоаварию попали семь автомобилей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на очевидцев происшествия.

По предварительной информации, причиной массового ДТП стало несоблюдение дистанции и скоростного режима. О пострадавших не сообщается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]