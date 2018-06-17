В Приморье исчезла ...река (фото)

В Черниговском районе Приморья произошло резкое обмеление реки Илистая, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @ДПС Контроль.

Очевидцы,приславшие фото, сообщают о том, что из реки Илистая в Черниговском районе ушла вода. С чем это связано местные жители не знают.

Посетители паблика кинулись выдвигать разные версии причин происшедшего:

okunev_dmitri Дамбу где то поставили

vasilinna.o Дождей нет,вот и нет воды.У нас уже второе лето засуха.

vovan7902 Ветер поменяется, вода прийдёт. Который день южняк дует, вся всю воду угнал.

maxim920 Цунами будет😂



beldyvasiliiК цунами! 😂

Публикация от 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) 16 Июн 2018 в 11:30 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]