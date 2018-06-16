В Приморье женщина "вернулась" с прогулки с собакой ...через 12 дней
В городе Артем благополучно завершены поиски 40-летней Елены Ш., сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Дпс контроль 125rus.
Ранее сообщалось, что 5 июня Елена с собакой вышла на прогулку из дома по ул.Кирова и после этого ее местонахождение было неизвестно.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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