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Печально знаменитый сухогруз «Еруслан» вернулся во Владивосток (фото)

Печально знаменитый сухогруз «Еруслан» вернулся во Владивосток (фото)

Фото: vl.ru

В ночь на воскресенье, 17 июня, горевший и тонувший сухогруз «Еруслан» вновь оказался во Владивостоке. Очевидцы наблюдали, как его против ветра и волны тянули на буксире в районе Токаревской кошки. Сейчас останки судна стоят в Новике под охраной.

Знаменитый сухогруз «Еруслан» после почти полутора лет ожидания на «Славянском СРЗ» вновь вернулся во Владивосток. Очевидцы видели, как судно буксировали в сторону города в ночь на 17 июня. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на vl.ru.

По словам местных рыбаков, «Еруслан» поставили на прикол в районе острова Елены. К нему пришвартовано небольшое судно, охраняющее остатки сухогруза. Вероятнее всего, новый владелец «Еруслана» ожидает улучшения погодных условий для дальнейшей буксировки.

Напомним, в начале 2017 года судно «Еруслан», арестованное за долги перед экипажем и брошенное судовладельцем, стояло на рейде порта Владивосток. Из-за действий мародеров сухогруз горел, затем тонул. Затопление судна приостановили водолазы.

21 февраля прошлого года «Еруслан» отбуксировали в Славянку и поставили в бухте Нерпа, в которой расположен Славянский судоремонтный завод. Месяц спустя было объявлено о решении продать судно. Однако только на полную очистку сухогруза от токсичных отходов требовалось около миллиона рублей.

"Вести:Приморье" сообщали, что «Еруслан» выставили на торги и продали в марте почти за 2 млн рублей компании «Алькор», которая намерена разделать судно на металл.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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