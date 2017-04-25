Памятную доску установили в Приморье на месте гибели пропавшего в 1950-м году самолёта-разведчика

В рамках международной российско-американской экспедиции, направленной на установление мест катастроф военных самолётов США над Приморьем, которые могли быть сбиты в годы "холодной войны", участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского отделения "Поискового движения России" выполнили задачи по увековечению памяти советского экипажа.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на представителя поискового объединения "Авиапоиск", изначально предполагалось, что в тайге Анучинского района может лежать американский военный самолёт, сбитый нашими истребителями в 1950-х годах. К месту падения этого самолёта и был запланирован полевой выезд совместной российско-американской группы. Приморские поисковики предоставили американским коллегам исчерпывающую информацию по данной катастрофе, рассказав, что данный самолёт, хоть и выпущен в США, но состоял на вооружении ВВС Тихоокеанского флота. Чтобы убедиться в этом, группа отправилась в тайгу. "АвиаПоиск" еще в 2010 и 2012 годах провёл две экспедиции в этот район, где в верховьях Золотого ключа по реке Арсеньевке 21 марта 1950 года разбился со всем экипажем двухмоторный самолёт-разведчик А-20К 4DO "Havoc" №44-555, называемый в лётном обиходе "Бостоном".

Как разыгрывалась трагедия, поисковикам еще в 2012 году рассказал покойный ныне ветеран ВВС, полковник в отставке Юрий Александрович Половинкин. Он в ту злополучную ночь был оперативным дежурным 50-го Гвардейского разведывательного авиаполка ВВС ТОФ на аэродроме Новороссия, к которому и был приписан "Бостон" в составе лётчика лейтенанта Ивана Ивановича Илясова, штурмана лейтенанта Бориса Абрамовича Иоффе и стрелка-радиста сержанта Георгия Петровича Сорокина:

"Экипаж Илясова после выполнения маршрутного полёта и выхода на КПМ (Тавричанка) должен был выйти на свой аэродром (Новороссия Западная), но потерял ориентировку и потерпел катастрофу. Я до сих пор помню весь радиообмен Илясова с КП полка. Я участвовал в наземном поиске экипажа Илясова, но без результата (снег в тайге был по пояс).

Перед этим, буквально за час на нашем аэродроме упал и взорвался самолёт лётчика Ефимова. Он выполнял аэродромный полёт и, после выполнения 2-го разворота самолёт упал в 400-500 м. от моего дома. Мои предположения по этой катастрофе - у Ефимова были проблемы со здоровьем.

После падения самолёта Ефимова я по распоряжению командира полка гв. подполковника Дерюгина сообщил о катастрофе оперативному дежурному ВВС ТОФ и просьбу Дерюгина, чтобы ОД ВВС флота дал команду на КП дивизии на аэродроме Романовка о приёме новороссийских А-20К, возвращающихся с маршрута (на нашем аэродроме горел на земле разбившийся с-т Ефимова). Самолёты Гладких, Чертыковцева, Прыткова благополучно приземлились в Романовке.

Илясов тоже получил команду о посадке в Романовке, но через некоторое время запросил: «Прошу луч, дайте луч».

Дерюгин дал команду Илясову набрать высоту 2000 метров, а мне позвонить ОД ВВС с просьбой на всех аэродромах включить прожектора в зенит, что и было сделано.

Почему экипаж Илясова не видел прожекторов? Судя по тому, что самолёт вы обнаружили в районе Анучино, после Тавричанки самолёт шёл с курсом около 45 градусов, и когда Илясов понял, что летит не туда и запросил луч, все лучи оказались справа, ПОЗАДИ.

Судя по радиообмену, у всех сложилось впечатление, что самолёт и экипаж надо искать в районе нашего бомбёрного полигона Боевик (около 20 км от аэродрома), куда наша группа в 20 чел. на машине и отправилась. Там же в течение недели летали и поисковые самолёты. Но безрезультатно. Самолёт пропал".

Самолёт был найден охотниками лишь в 1953 году. По воспоминаниям родственников, останки были доставлены и захоронены. Но несмотря на это, костные фрагменты неоднократно попадались в земле среди обломков.

Поход к месту был очень тяжёлый. Добирались на вертолёте Ми-8АМТШ и МТЛБ, выделенными Министерством обороны, но даже гусеничная техника не смогла преодолеть последствия тайфуна "Лайонрок" в 2015 году. Река кардинально поменяла русло и смыла все лесные дороги. Природа берет своё, и место гибели "Бостона" постепенно зарастает плотным лесом, скрывая его от посторонних глаз.

В завершении экспедиции поисковики установили памятную табличку с именами членов экипажа и данными об обстоятельствах катастрофы.

Для доскональной отработки места катастрофы "Бостона" на предмет обнаружения останков экипажа "АвиаПоиск" планирует экспедицию на несколько дней, так как добраться туда можно только вертолётом или пешком.

Работа в рамках реализации проектов "Навечно в небе" ПО "АвиаПоиск", и «Небо Родины» «Поискового движения России» проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]