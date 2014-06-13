Более 150 спортсменов проплывут от «Земли леопарда» до Владивостока.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земли леопарда», марафонский заплыв через Амурский залив состоится 30 июня от берегов национального парка «Земля леопарда». Участники – более 150 спортсменов – активно готовятся к соревнованию федерации подводного спорта Приморского края. Многие из них уже испытали свои силы в тренировочном заплыве во Владивостоке.



«Земля леопарда» впервые присоединилась к событию, что неслучайно. Старт масштабному мероприятию, проводимому с 2013 года, будет дан на полуострове Песчаный – недалеко от границ национального парка. Это место, где не раз фиксировался, например, дальневосточный леопард Leo 19M Дерсу. Отсюда пловцы будут штурмовать водную дистанцию, пока не доберутся до противоположного берега.



География участников марафонского заплыва через Амурский залив получилась масштабной. Помимо пловцов с Дальнего Востока свои силы в состязании проверят спортсмены из Ростовской области, Удмуртской Республики и Москвы.



Пловцы смогут бросить вызов дистанции в 1 км, однако самым смелым предстоит штурмовать 12 км океанских вод, до противоположного берега Амурского залива. Место финиша – Водноспортивная станция ЦСКА на городской набережной Владивостока.



Готовясь к большому событию, 16 июня 44 пловца решились принять участие в тренировке. До финиша в пятикилометровом заплыве вокруг мыса Басаргина добрались только 37 – некоторые сошли с дистанции из-за погодных условий. По словам организаторов, экстремальный маршрут стал хорошим испытанием, которое позволило участникам оценить свои силы, отладить снаряжение и настроиться на следующий заплыв.



Всех участников наградят дипломами, победитель заплыва на 12 км «В ластах» получит Пояс Чемпиона. Победитель заплыва на 12 км в «Абсолютном» зачёте будет награжден ценным призом. Все пловцы, впервые вошедшие в зачет на 12 км за всю историю проведения мероприятия, получат наградные значки «Покоритель Амурского залива».



Марафонский заплыв «Амурский залив – 2018» посвящен 80-летию Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]