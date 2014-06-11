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"Вести: Приморье": Во Владивостоке начали работу первые школьные ремонтные бригады

Во Владивостоке начали работу первые школьные ремонтные бригады. Старшеклассникам предстоит заниматься уборкой школьных территорий, помогать озеленителям, приводить в порядок школьную мебель и работать с библиотечной литературой. Всего на лето запланировано три смены ремонтных бригад. Каждая будет длиться две недели с перерывами на выходные. Подробнее о летней занятости смотрите в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия" в 15.40.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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