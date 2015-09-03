В Приморье освоено высокотехнологичное производство деталей автомобильной подвески из полиуретана. Это одно из принципиально новых направлений в подходах к импортозамещению и новая возможность для развития высокотехнологичных отраслей промышленности в Приморье, которые будут представлены участникам Восточного экономического форума во Владивостоке.

Семикратное увеличение экономического вклада отраслей машинопроизводства — одна из принципиальных задач, обозначенных в стратегии развития Приморья. В крае уже есть точки роста, которые могут стать основой для качественного рывка в развитии машиностроения на территории всего края. Например, на этом производстве освоили выпуск около трех миллионов упругих элементов автоподвески в год. Они пригодны для ремонта как отечественных, так и иностранных автомобилей различных марок и годов выпуска. Использование таких передовых технологий позволяют приморским предприятиям занимать ключевые позиции на российском рынке автокомпонентов. Не так давно полиуретановые детали, изготовленные во Владивостоке, появились и на сборочном конвейере отечественного автогиганта.

Алексей Довбыш, менеджер по корпоративным коммуникациям компании производителя деталей подвески: «Мы находимся под машиной. При ее сборке в подвеску этого конвейера устанавливаются детали, которые произведены во Владивостоке - это фтулки стабилизатора поперечной устойчивости».

Изготовленные в Приморье полиуретановые детали востребованы не только в России, но и за рубежом. У предприятия есть партнёры в США, Канаде, Германии, Великобритании, Китае, Японии и странах Карибского бассейна. Это означает, что продукция из Приморья - на уровне стандартов мировых производителей автодеталей. Подобные проекты могут быть интересны иностранным инвесторам, которые намерены использовать возможности новых экономических механизмов, реализуемых в Приморском крае.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]