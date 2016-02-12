Почти 30 миллионов заплатят нарушители парковки в Приморье
С начала 2018 года в Приморском крае за неправильную парковку оштрафовано более 30 тысяч человек на сумму в почти 30 миллионов рублей.
Как сообщили в администрации края, сегодня в регионе работает шесть комплексов «Паркон» – четыре во Владивостоке, один в Аэропорту и один в Находке, патрулирование проводится по 18 маршрутам. На начало июня выявлено более 30 тысяч фактов нарушений правил парковки, сумма штрафов составила почти 30 миллионов рублей, уже взыскано 11,4 миллионов рублей штрафов», – пояснили в ведомстве.
Напомним, мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения включены в краевую госпрограмму «Безопасный край» на 2015-2020 годы.
Основные задачи подпрограммы – сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение качества оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.10.2017 Более 55 миллионов рублей заплатят приморцы за нарушения правил парковки
-
16.06.2017 Более 20 миллионов рублей заплатили приморцы за неправильную парковку
-
17.03.2017 Более 800 штрафов выписали в Приморье за неправильную парковку
-
12.10.2016 Более 30 млн. рублей заплатили приморцы в этом году за превышение скорости и неправильную парковку
-
09.06.2016 Почти 40 миллионов рублей заплатили приморцы за превышение скорости и неправильную парковку
-
12.02.2016 Более 41 миллиона рублей заплатили приморцы за неправильную парковку
Добавить комментарий