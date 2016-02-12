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Почти 30 миллионов заплатят нарушители парковки в Приморье

Почти 30 миллионов заплатят нарушители парковки в Приморье

Фото: КП-Смоленск - Комсомольская правда

С начала 2018 года в Приморском крае за неправильную парковку оштрафовано более 30 тысяч человек на сумму в почти 30 миллионов рублей.

Как сообщили в администрации края, сегодня в регионе работает шесть комплексов «Паркон» – четыре во Владивостоке, один в Аэропорту и один в Находке, патрулирование проводится по 18 маршрутам. На начало июня выявлено более 30 тысяч фактов нарушений правил парковки, сумма штрафов составила почти 30 миллионов рублей, уже взыскано 11,4 миллионов рублей штрафов», – пояснили в ведомстве.

Напомним, мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения включены в краевую госпрограмму «Безопасный край» на 2015-2020 годы.

Основные задачи подпрограммы – сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение качества оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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