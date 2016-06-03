Рыбаки из Приморья освоили минтаевые квоты на 60%
Предприятиями Приморского края за пять месяцев текущего года выловлено более 380 тысяч тонн водных биоресурсов, основной промысел традиционно приходится на минтай. Как сообщили в администрации края, приморские рыбаки добыли почти 285 тысяч тонн минтая, освоив квоты на 60%.
Напомним, Приморье находится в тройке лидеров по добыче минтая среди регионов Дальнего Востока. В зимне-весенний период на промысле минтая в Охотском море работало 69 судов 17 предприятий.
Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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