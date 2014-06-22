Шествие со свечами пройдет в День памяти и скорби во Владивостоке

В предстоящую пятницу, 22 июня, по всей России пройдет День памяти и скорби, посвященный Дню начала Великой Отечественной войны.

Во Владивостоке в этот день пройдет ставшее уже традиционным шествие горожан со свечами. Школьники, студенты и общественность пройдут с зажженными свечами по улице Корабельной Набережной к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Начало шествия - в 10.30. Сбор участников будет осуществляться с 10 часов у стелы «Владивосток – город воинской славы».

Сразу же после шествия собравшиеся примут участие в возложении цветов и венков к Вечному огню и Стене памяти мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]