Шествие со свечами пройдет в День памяти и скорби во Владивостоке
В предстоящую пятницу, 22 июня, по всей России пройдет День памяти и скорби, посвященный Дню начала Великой Отечественной войны.
Во Владивостоке в этот день пройдет ставшее уже традиционным шествие горожан со свечами. Школьники, студенты и общественность пройдут с зажженными свечами по улице Корабельной Набережной к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».
Начало шествия - в 10.30. Сбор участников будет осуществляться с 10 часов у стелы «Владивосток – город воинской славы».
Сразу же после шествия собравшиеся примут участие в возложении цветов и венков к Вечному огню и Стене памяти мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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