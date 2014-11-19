Новый путепровод, параллельный Рудневскому мосту, построят во Владивостоке

Во Владивостоке началась работа по подготовке технического задания на проектирование нового Рудневского моста. Планируется, что новый путепровод через Снеговую Падь будет двухполосным и построен параллельно существующему мосту. После завершения строительства нового путепровода старый будет закрыт на реконструкцию. Таким образом, после завершения всех этапов работ Владивосток получит четырёхполосное мостовое сооружение, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на представителя администрации города.

В настоящее время специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока проводят обследование Рудневского моста и подъездов к нему. В первую очередь – участки, где на тротуаре и частично на проезжей части подходов к мосту со стороны улицы Баляева произошли просадки грунта. Причины провалов грунта в настоящее время выясняются. На участке выставлено ограждение, движение по мосту для автомобилистов не опасно. После завершения обследования и определения объемов необходимых работ будет проведён ремонт аварийного участка.

Для справки:

Путепровод через Снеговую Падь (Рудневский мост) – восемнадцатипролётный железобетонный мост общей длиной 504 метра с шириной проезжей части 9 метров и тротуарами по 1,6 метра. Мост спроектирован институтом «Гипрокоммундортранс» МКХ РСФСР (г. Москва), период строительства: 1963 г. – декабрь 1975 г. После окончания строительства мост не эксплуатировался в связи с отсутствием средств на устранение строительных недоделок и просчётов проектировщиков. Движение по мосту открыли с запретом движения большегрузного транспорта, но в эксплуатацию объект введён не был. Долгое время мост был бесхозным, но в 2012 году администрация города взяла путепровод на баланс и провела аварийный ремонт, чтобы важная транспортная артерия Владивостока не оказалась перекрыта. В 2017 году было проведено очередное техническое обследование, которое показало, что при соблюдении ограничения скорости и нагрузок на мостовое сооружение его эксплуатация разрешена.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]