С начала года в Приморье поставлено на учет свыше 11,5 тыс. транспортных средств
С начала года на территории региона поставлено на учет свыше 11,5 тыс. транспортных средств.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Управления Госавтоинспекции Приморского края, в целях предотвращения возможности мошеннических действий в отношении приобретателей автомобилей со стороны недобросовестных продавцов, в отделении № 1 (дислокация г. Владивосток) МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю по средам с 13.00 до 17.00 организован прием граждан (присутствие собственника автотранспортного средства обязательно) по вопросам проверки транспортных средств и документов на транспортные средства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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