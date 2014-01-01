С начала года в Приморье поставлено на учет свыше 11,5 тыс. транспортных средств

С начала года на территории региона поставлено на учет свыше 11,5 тыс. транспортных средств.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Управления Госавтоинспекции Приморского края, в целях предотвращения возможности мошеннических действий в отношении приобретателей автомобилей со стороны недобросовестных продавцов, в отделении № 1 (дислокация г. Владивосток) МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю по средам с 13.00 до 17.00 организован прием граждан (присутствие собственника автотранспортного средства обязательно) по вопросам проверки транспортных средств и документов на транспортные средства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]