Во Владивостоке изношенные тепловые сети заменят на новые

В рамках подготовки к новому отопительному сезону в приморской столице приступили к капитальному ремонту магистральных и внутриквартальных теплотрасс.

Как и в предыдущие периоды, ремонтная кампания в 2018 году направлена на капитальный ремонт наиболее изношенных участков магистральных и внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Кроме того, в нее включены работы по ремонту оборудования котельных, насосных станций и центральных тепловых пунктов.

Как сообщили в администрации города, общий километраж тепловых сетей во Владивостоке составляет около 650 километров. Они были построены в 1970-80 годах, а капитально ремонтировать их стали всего десять лет назад. На сегодня изношенность составляет практически 85-90%. Ежегодно на теплосетях происходит порядка 1200 аварий. В рамках планового ремонта в первую очередь будут менять магистральные теплопроводы, из-за которых в случае разрыва пострадает очень много потребителей, а уже потом приступят к внутриквартальным теплосетям.

Основные объекты ВПЭС, где пройдет капитальный ремонт теплотрасс во Владивостоке, располагаются по адресам: ул. Иртышская 1 и 18; Нерчинская, 27, 32, 34, 36, 38, 46; Новожилова с 9-го дома по 35-й. Работы начнутся в августе и должны завершиться уже в сентябре.

Кроме этого, в городе занимаются устранением локальных порывов. В ходе весенне-летних гидравлических испытаний было выявлено свыше 400 «слабых» участков на трубопроводах города. Сегодня аварийные бригады занимаются устранением порывов сразу по десяткам объектам. Их своевременное выявление и ремонт позволит избежать возникновения порывов в холодное время года и обеспечит надежное теплоснабжение потребителей в течение всего отопительного сезона.

Как отметили в администрации Владивостока, для изоляции новых труб применяется современные высокоэффективные и технологичные теплоизоляционные материалы. Они позволят продлить срок службы трубопроводов, значительно снизить теплопотери при транспортировке тепловой энергии и повысить надежность теплоснабжения.

У бригад Приморского филиала АО «ДГК» в рамках подготовки города к предстоящему отопительному сезону значится 18 объектов. Они расположены по следующим улицам: Нижнепортовая, Батарейная, Посьетская, Океанский проспект (ремонт завершился на днях), Карла Жигура, проспект 100-летия Владивостока, Русская, 41а, Енисейская, Экипажная, Пушкинская, Новоивановская, Борисенко, Фадеева, Интернациональная, Калинина (два объекта), Борисенко, участок ул. Фадеева – ул. Сахалинская. Теплоэнергетики ДГК в данный момент ведут работы на одиннадцати участках по следующим адресам: ул. Нижнепортовая, ул. Батарейная, ул. Посьетская, Океанский проспект, ул. Карла Жигура, Проспект 100 лет Владивостоку, ул. Енисейская, ул. Калинина (2 объекта), ул. Борисенко, ул. Интернациональная. Помимо этого, филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК» проводятся ремонтные работы по результатам весенне-летних гидравлических испытаний.

При возникновении локальных порывов на тепловых сетях горожанам следует обращаться по тел. 245-78-42.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]