Анонс на 19 июня
19 июня в9.00 на стадионе школы № 56 (Народный проспект, 27а, остановки «ТЦ «Тихоокеанский» или «Педучилище») состоится уже пятое по счету занятие китайской гимнастикой цигун.
19 июня в 15.00 – во Владивостоке, в библиотеке им. А. М. Горького (Некрасовская, 59а) – публичные слушания по проектам планировки и межевания территории в районе Некрасовского переулка, 17.
19 июня в 19.00 во Владивостокеп, в тайм-кофейне Jeffrey's Coffee (Прапорщика Комарова, 19) – выставка фотографа Татьяны Паламарь «#их_сны».
19 июня – Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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