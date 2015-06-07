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Анонс на 19 июня

19 июня в9.00 на стадионе школы № 56 (Народный проспект, 27а, остановки «ТЦ «Тихоокеанский» или «Педучилище») состоится уже пятое по счету занятие китайской гимнастикой цигун.

19 июня в 15.00 – во Владивостоке, в библиотеке им. А. М. Горького (Некрасовская, 59а) – публичные слушания по проектам планировки и межевания территории в районе Некрасовского переулка, 17.

19 июня в 19.00  во Владивостокеп, в тайм-кофейне Jeffrey's Coffee (Прапорщика Комарова, 19) – выставка фотографа Татьяны Паламарь «#их_сны».

19 июня – Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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