Во Владивостоке состоялся автомобильный флешмоб

Сегодня, 17 июня 2018 года, во Владивостоке, на центральной площади города состоялся автомобильный флешмоб! Его участники из 100 автомобилей сложили слова: УДАР. ИНСУЛЬТУ НЕТ!

Видео флешмоба появилось в социальных сетях.

Как сообщает @khandoc69, более ста человек разных профессий, социальных групп, возрастов собрались на площади, Участники акции хотели поведать всем о простой диагностике "Удар", ведь при инсульте важно вовремя распознать заболевание. А "Удар" дает возможность распознать первые симптомы инсульта, и на 90% точно определить заболевание.

Диагностика УДАР это:

У - улыбка - кривая улыбка, перекошенное лицо.

Д - движение - слабость в руке (и ноге) с одной стороны.

А - артикуляция - нарушение речи (не может говорить, говорит как пьяный ("как будто каша во рту").

Р - решение, есть симптомы, у нас есть 4.5 часа чтобы доставить человека в больницу, звони 103 с мобильного.

Публикация от Главные новости (@vlnews.ru) 17 Июн 2018 в 2:44 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]