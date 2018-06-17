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Во Владивостоке состоялся автомобильный флешмоб

Во Владивостоке состоялся автомобильный флешмоб

Фото: khandoc69

Сегодня, 17 июня 2018 года, во Владивостоке, на центральной площади города состоялся автомобильный флешмоб! Его участники из 100 автомобилей сложили слова: УДАР. ИНСУЛЬТУ НЕТ!

Видео флешмоба появилось в социальных сетях.

Как сообщает @khandoc69, более ста человек разных профессий, социальных групп, возрастов собрались на площади, Участники акции хотели поведать всем о простой диагностике "Удар", ведь при инсульте важно вовремя распознать заболевание. А "Удар" дает возможность распознать первые симптомы инсульта, и на 90% точно определить заболевание.

Диагностика УДАР это:

У - улыбка - кривая улыбка, перекошенное лицо.

Д - движение - слабость в руке (и ноге) с одной стороны.

А - артикуляция - нарушение речи (не может говорить, говорит как пьяный ("как будто каша во рту").

Р - решение, есть симптомы, у нас есть 4.5 часа чтобы доставить человека в больницу, звони 103 с мобильного.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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